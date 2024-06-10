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Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 öncesinde A Milli Takım, son hazırlık maçında Polonya ile mücadele edecek. Peki, Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya-Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, Polonya-Türkiye karşılaşmasına dair detaylar...

Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 1

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

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Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 2

Polonya-Türkiye maçı ne zaman ve kaçta oynanacak?

Polonya-Türkiye karşılaşması bugün 21.45'te Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 3

Polonya-Türkiye muhtemel 11'ler

Polonya

Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki, Szymanski, Buksa, Lewandowski

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Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 4

Türkiye

Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, Salih, Kaan, İrfan Can, Arda, Kerem, Cenk Tosun

Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek.

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