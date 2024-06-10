Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024 öncesinde A Milli Takım, son hazırlık maçında Polonya ile mücadele edecek. Peki, Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya-Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, Polonya-Türkiye karşılaşmasına dair detaylar...
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Polonya-Türkiye maçı ne zaman ve kaçta oynanacak?
Polonya-Türkiye karşılaşması bugün 21.45'te Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Polonya-Türkiye muhtemel 11'ler
Polonya
Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki, Szymanski, Buksa, Lewandowski
Türkiye
Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, Salih, Kaan, İrfan Can, Arda, Kerem, Cenk Tosun
Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek.