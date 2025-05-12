Premier Lig devi Demirspor'un genç kalecisine hayran kaldı! Yakından izledi, öve öve bitiremediler
Trendyol Süper Lig’e ilk veda eden Adana Demirspor, genç futbolcularıyla dünya devlerinin radarına girdi. Genç yaşı ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı file bekçisi Deniz Eren Dönmezer’e talih kuşu kondu. Premier Lig devi Başkan Bedirhan Durak'la genç kaleciyi izleyerek övgü dolu sözler kullandı.
Trendyol Süper Lig’de sezon boyu gençlerle mücadele eden Adana Demirspor, lige ilk veda eden takım oldu. Zaman zaman oyuncuların ortaya koyduğu başarılarıyla taraftarın gönlünü fetheden Mavi Şimşekler, gelecek yıl 1. Lig’de mücadele ederek yeniden Süper Lig hayallerinin peşinden koşacak.
Ligin en genç kadrosuna sahip olan Adana Demirspor, altyapıdan yetiştirilen birçok başarılı ismi de sahaya sürmeye başladı.
Mavi Lacivertli takımın altyapı futbolcuları ortaya koyduğu mücadele ile taraftardan da alkış toplarken, gelecek sezon için yönetimi de umutlandırıyor.