"Rezaleti" böyle gördüler: Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Olaya dair görüntüleri paylaşan İngiliz The Sun o anları: "Rezalet, hakemin, üst düzey bir karşılaşmanın ardından yerde tekmelenmeden önce kulüp başkanının yumruğuna maruz kaldığı korkunç an" ifadeleriyle servis etti.

The Guardian: Maç kaosa dönüştü

Bir diğer İngiliz yayın kuruluşu Guardian ise olaya dair "Dün gece oynanan bir Süper Lig maçında, hakemin takımlardan birinin başkanı tarafından kafasına yumruk ve yerde yatarken yüzüne tekme yemesiyle maç kaosa dönüştü" diye yazdı.