"Rezaleti" böyle gördüler: Dünya Türkiye'yi konuşuyor
Dün gece Ankaragücü-Rizespor maçında Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırı dünya basınında. Olay Reuters'da "Utanç Gecesi" ifadeleriyle kaleme alındı.
Reuters: Türk futbolu için "utanç gecesi"
İngiltere merkezli haber sitesi Reuters olayı "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor'a karşı oynadıkları Süper Lig maçının sonunda hakemin yüzüne yumruk atmasının ardından ülke futbolu için "utanç" gecesinde tüm ligleri askıya aldı" ifaderiyle aktardı.
The Sun: Rezalet
Olaya dair görüntüleri paylaşan İngiliz The Sun o anları: "Rezalet, hakemin, üst düzey bir karşılaşmanın ardından yerde tekmelenmeden önce kulüp başkanının yumruğuna maruz kaldığı korkunç an" ifadeleriyle servis etti.
The Guardian: Maç kaosa dönüştü
Bir diğer İngiliz yayın kuruluşu Guardian ise olaya dair "Dün gece oynanan bir Süper Lig maçında, hakemin takımlardan birinin başkanı tarafından kafasına yumruk ve yerde yatarken yüzüne tekme yemesiyle maç kaosa dönüştü" diye yazdı.
Fox Sports: Kulüp başkanı sahayı bastı
ABD'li yayın kuruluşu Fox Sports olayı "Türkiye Süper Lig kulüplerinden Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, Pazartesi günü sahaya fırlayarak bir hakemin yüzüne yumruk attı" ifadeleriyle aktardı.