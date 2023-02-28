Rıza Çalımbay ve futbolcular, depremzede çocuklarla buluştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcular, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Yerleşke içerisindeki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, taleplerini yerine getiren Çalımbay ve futbolculara teşekkür etti.

Yaraların hep beraber sarılacağını belirten Öztürk, "İnşallah Sivas olarak size en güzel ev sahipliğini yapmaya gayret göstereceğiz. Sizlerin her zaman yanınızdayız, sizler bizler için çok kıymetlisiniz." dedi.

Orada olmasak bile o acıyı hissettik

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise depremzedelerin acısını ülke olarak hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Depremin ardından ülkenin kenetlendiğine dikkati çeken Çalımbay, "Orada olmasak bile o acıyı hissettik. Futbol maçlarımız ertelendi, zaten böyle bir şey varken futbol oynamak çok zordu. Şu anda bile zor." diye konuştu.