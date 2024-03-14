Sadece 2 takım çift hanelerde: Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı alanlar

Transfermarkt'ın açıkladığı listeye göre Süper Lig'de şu ana kadar en fazla penaltı kullanan takımlar sıralandı.

Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tıpkı şampiyonluk yarışında olduğu gibi zirvede yer aldığı görüldü.

İşte Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı alan takımlar ve aldıkları penaltı sayısı: