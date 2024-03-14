Sadece 2 takım çift hanelerde: Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı alanlar
Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynanan maçlar sonunda en fazla penaltı alan takımlar listelendi. Buna göre şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın penaltı sayısında rakipleriyle olan farkı dikkat çekti.
Transfermarkt'ın açıkladığı listeye göre Süper Lig'de şu ana kadar en fazla penaltı kullanan takımlar sıralandı.
Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tıpkı şampiyonluk yarışında olduğu gibi zirvede yer aldığı görüldü.
İşte Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı alan takımlar ve aldıkları penaltı sayısı:
1 | 21
20- Fatih Karagümrük - 1
2 | 21
19- Çaykur Rizespor - 1
3 | 21
18- Trabzonspor - 1
4 | 21