ŞAMPİYONLAR LİGİ! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye’nin son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi açılış mücadelesinde Alman ekibi Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Bayer Leverkusen karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından Frankfurt gözünü Avrupa’ya çevirirken, müsabakaya artık az bir süre kaldı. Peki Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye’nin son şampiyonu Galatasaray, transferlerini tamamladı ve Süper Lig’e hızlı başladı. 5’te 5 yapan sarı-kırmızılılar, gözünü Avrupa’ya çevirdi. Son olarak Eyüpspor maçından galip ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maratonuna Frankfurt ile başlıyor.
Peki Frankfurt-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç öncesi tüm detaylar…
Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Bundesliga’da Bayer Leverkusen karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından gözünü Avrupa arenasına çevirdi.