  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Şampiyonlar Ligi Final! PSG-Inter maçı canlı ve şifresiz izleme

Şampiyonlar Ligi Final! PSG-Inter maçı canlı ve şifresiz izleme

Şampiyonlar Ligi’nde artık final günü. PSG-Inter karşılaşması dakikalar sonra başlayacak ve kazanan kupanın sahibi olacak. İşte PSG-Inter canlı izleme, şifresiz ve HD izle…

Şampiyonlar Ligi Final! PSG-Inter maçı canlı ve şifresiz izleme - Sayfa 1

Şampiyonlar Ligi’nde kupaya artık son bir adım kaldı. 2024/25 sezonununun şampiyonu bugün oynanacak son mücadele ile belli olacak.

1 | 9
Şampiyonlar Ligi Final! PSG-Inter maçı canlı ve şifresiz izleme - Sayfa 2

Şampiyonlar Ligi’nde artık istediğini almak isteyen Inter, çok zorlu rakibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.

2 | 9
Şampiyonlar Ligi Final! PSG-Inter maçı canlı ve şifresiz izleme - Sayfa 3

Bu zorlu karşılaşmada heyecanın ve mücadelenin yüksek olması bekleniyor. Peki PSG-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Inter-PSG canlı izleme, şifresiz ve donmadan.

3 | 9
Şampiyonlar Ligi Final! PSG-Inter maçı canlı ve şifresiz izleme - Sayfa 4

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak. Dev finalde düdük, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs’a emanet. Kovacs’ın yardımcılıklarını yine Romanya'dan Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. 

4 | 9