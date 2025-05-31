Şampiyonlar Ligi Final! PSG-Inter maçı canlı ve şifresiz izleme
Şampiyonlar Ligi’nde artık final günü. PSG-Inter karşılaşması dakikalar sonra başlayacak ve kazanan kupanın sahibi olacak. İşte PSG-Inter canlı izleme, şifresiz ve HD izle…
Şampiyonlar Ligi’nde kupaya artık son bir adım kaldı. 2024/25 sezonununun şampiyonu bugün oynanacak son mücadele ile belli olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde artık istediğini almak isteyen Inter, çok zorlu rakibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu karşılaşmada heyecanın ve mücadelenin yüksek olması bekleniyor. Peki PSG-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Inter-PSG canlı izleme, şifresiz ve donmadan.