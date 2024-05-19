Şampiyonluk bulmacası çözülüyor: Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek. Okan Buruk’un öğrencilerine şampiyonluk için bir puan yeterken Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşımak istiyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.
Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)
Şampiyonluk düğümü derbide çözülebilir
Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak.
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.