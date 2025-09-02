Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu
Süper Lig’de 2025 yılı transferlerinde milyonluk imzalar atıldı. Kulüpler futbolculara yaz transfer döneminde adeta para yağdırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe çok konuşulan transferlere imza atarken art arda yapılan anlaşmalar ligdeki rekabeti alevlendirdi. İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu…
Süper Lig’te 2025 yaz transfer döneminde kulüpler kasalarını açtı. Kulüpler adeta yıldız isimler için milyonlar saçtı.
Dev transferler, rekor bonservislerle 2025’e damga vurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin başı çektiği en pahalı 10 transfer, ligdeki rekabeti kızıştırıyor. İşte 12 Eylül'e kadar devam edecek olan transfer döneminde en pahalı 10 imza...
