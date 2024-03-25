Süper Lig'den sadece 1 takım var: Dünyanın en 'ateşli' taraftar grupları açıklandı
Dünya çapında tanınan spor platformu Sports Brief, dünyanın en ateşli ve etkili taraftar gruplarını belirlediği bir liste yayınladı. Yayınlanan listede, futbol dünyasının en coşkulu taraftarlarının hangi takımlarda olduğu merak konusu oldu.
Sports Brief'in yaptığı derlemede, kulüp ve milli takım düzeyinde toplamda 25 takımın taraftar grupları incelendi. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Süper Lig'den yalnızca bir takım bu prestijli listeye girmeyi başardı.
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Hangi takımın, dünyanın en ateşli taraftar grupları aşağıdaki gibi:
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1- Borussia Dortmund (Almanya)
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2- Manchester United (İngiltere)
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