Süper Lig'e flaş transfer! Okan Buruk'un hayalindeki futbolcu için ilk temas; her an imza atılabilir
Trendyol Süper Lig’in 5 yıldızlı şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Osimhen’in kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde düşünerek kadroyu güçlendirme yoluna girdi. Galatasaray, Manchester City’nin yıldız ismi için temasa geçti.
2024-2025 Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz ay iki kupasını da taraftarıyla kaldırdı.
Zaman zaman rakipleri tarafından eleştirilse de sarı-kırmızılılar, ortaya koyduğu başarıyla iki kupayı birden müzesine götürmeyi başardı. Bu hikayede birçok oyuncunun katkısı da olsa en çok Victor Osimhen konuşuldu.
Nijeryalı golcünün bir sezon daha Galatasaray’da kalması için sınırlar zorlanırken, Galatasaray gelecek yıl planlamaları ve çalışmalarına da başladı. Transferde birçok ismin adı geçerken, Süper Lig şampiyonu gözünü Manchester City’nin 30 yaşındaki yıldızına dikti.