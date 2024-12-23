Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu: Bakın zirveye kim yerleşti!

Transfermarkt, Süper Lig'in en değerli oyuncularını sıraladığı listeyi paylaştı. Sıralamada, Galatasaray'dan Yunus Akgün dikkat çekti.

Akgün, 4.5 milyon değer kazanarak toplam 11 milyon euro seviyesine ulaştı. En değerli oyuncular arasına girmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız isim sarı kırmızılı takımda en dikkat çeken isim oldu.

İşte o liste...