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  4. Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu

Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu - Sayfa 1

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'ni alanlar şöyle:

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Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu - Sayfa 2

Sezonun Oscarları Kategorisi

Yılın Kalecisi: Galatasaraylı Fernando Muslera

Yılın Golcüsü: Galatasaraylı Mauro Icardi

Yılın Sol Stoperi: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı

Yılın Sağ Beki: Galatasaraylı Sacha Boey

Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu

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Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu - Sayfa 3

Yılın Takımı: Galatasaray

Yılın Teknik Direktörü: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Yılın Başkanı: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

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Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu - Sayfa 4

Yılın Sol Beki: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu

 Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci

 A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü: Fenerbahçe

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