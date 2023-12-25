Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.
Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'ni alanlar şöyle:
Sezonun Oscarları Kategorisi
Yılın Kalecisi: Galatasaraylı Fernando Muslera
Yılın Golcüsü: Galatasaraylı Mauro Icardi
Yılın Sol Stoperi: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı
Yılın Sağ Beki: Galatasaraylı Sacha Boey
Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu
Yılın Takımı: Galatasaray
Yılın Teknik Direktörü: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Yılın Başkanı: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Yılın Sol Beki: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu
Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci
A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü: Fenerbahçe