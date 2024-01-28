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Süper Lig'in en pahalı transfer satışları

Sacha Boey'un Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığındaki transferi Süper Lig tarihine geçti. Sacha Boey, Süper Lig'in en pahalı transfer satışı olarak rekor kırdı. Boey’in transferinin ardından en pahalı transferler merak konusu oldu. İşte Süper Lig’in en pahalı transferleri…

Süper Lig'in en pahalı transfer satışları - Sayfa 1

Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'un transferini tamamladı. Alman devi, Boey'u 30+5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Sacha Boey böylece Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.

İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli 10 transfer satışı...

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Süper Lig'in en pahalı transfer satışları - Sayfa 2

10- Moussa Sow (Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye: 16 milyon euro)

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Süper Lig'in en pahalı transfer satışları - Sayfa 3

9- Badou Ndiaye (Galatasaray'dan Stoke City'ye: 16 milyon euro)

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Süper Lig'in en pahalı transfer satışları - Sayfa 4

8- Eljif Elmas (Fenerbahçe'den Napoli'ye: 17.7 milyon euro)

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