Süper Lig'in en pahalı transfer satışları
Sacha Boey'un Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığındaki transferi Süper Lig tarihine geçti. Sacha Boey, Süper Lig'in en pahalı transfer satışı olarak rekor kırdı. Boey’in transferinin ardından en pahalı transferler merak konusu oldu. İşte Süper Lig’in en pahalı transferleri…
Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'un transferini tamamladı. Alman devi, Boey'u 30+5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Sacha Boey böylece Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.
İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli 10 transfer satışı...
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10- Moussa Sow (Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye: 16 milyon euro)
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9- Badou Ndiaye (Galatasaray'dan Stoke City'ye: 16 milyon euro)
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8- Eljif Elmas (Fenerbahçe'den Napoli'ye: 17.7 milyon euro)
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