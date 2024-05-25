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Takımların taraftar sıralaması değişti: İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takım

Metropoll Araştırma, seçmenlere "Hangi futbol takımını tutuyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Anketin sonuçları son dört yılda taraftar sıralamasının değiştiğini gösterdi.

Takımların taraftar sıralaması değişti: İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takım - Sayfa 1

17-24 Nisan tarihleri arasında NUTS 2 (Bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemi kullanılarak 2 bin 235 kişi ile yapılan ankete göre, seçmenin tuttuğu takımlar şöyle:

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Takımların taraftar sıralaması değişti: İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takım - Sayfa 2

Galatasaray - Yüzde 28,6 (2020 Temmuz - Yüzde 24,6)

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Takımların taraftar sıralaması değişti: İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takım - Sayfa 3

Fenerbahçe - Yüzde 25,9 (2020 Temmuz - Yüzde 25,6)

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Takımların taraftar sıralaması değişti: İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takım - Sayfa 4

Beşiktaş - Yüzde 11,6 (2020 Temmuz - Yüzde 18,1)

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