Takımların taraftar sıralaması değişti: İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takım
Metropoll Araştırma, seçmenlere "Hangi futbol takımını tutuyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Anketin sonuçları son dört yılda taraftar sıralamasının değiştiğini gösterdi.
17-24 Nisan tarihleri arasında NUTS 2 (Bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemi kullanılarak 2 bin 235 kişi ile yapılan ankete göre, seçmenin tuttuğu takımlar şöyle:
1 | 13
Galatasaray - Yüzde 28,6 (2020 Temmuz - Yüzde 24,6)
2 | 13
Fenerbahçe - Yüzde 25,9 (2020 Temmuz - Yüzde 25,6)
3 | 13
Beşiktaş - Yüzde 11,6 (2020 Temmuz - Yüzde 18,1)
4 | 13