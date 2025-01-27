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Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı: Fenerbahçe'ye taze kan!

Bir dönem Beşiktaş’ta da fırtınalar estiren Anderson Talisca, uzun süren iddia ve söylentilerin ardından resmen Fenerbahçe’de. Peki Anderson Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve takımlarda oynadı.

Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı: Fenerbahçe'ye taze kan! - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefleri doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Anderson Talisca transferinde gülen taraf oldu. Bir dönem Beşiktaş’ın gözdesi olan ve performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu, resmi olarak sarı-lacivertlilerde forma giyecek.

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Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı: Fenerbahçe'ye taze kan! - Sayfa 2

Fenerbahçe AŞ. tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ Transfer Bilgilendirme 

Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 


Fenerbahçe Spor Kulübü”

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Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı: Fenerbahçe'ye taze kan! - Sayfa 3

Peki Talisca kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve nereli? İşte bilmeniz gerekenler…

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Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı: Fenerbahçe'ye taze kan! - Sayfa 4

ANDERSON TALİSCA KAÇ YAŞINDA VE NERELİ


 1 Şubat 1994 yılında  Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Feira de Santana şehrinde dünyaya gelen Talisca, şu anda 31 yaşında. 

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