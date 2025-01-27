Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı: Fenerbahçe'ye taze kan!
Bir dönem Beşiktaş’ta da fırtınalar estiren Anderson Talisca, uzun süren iddia ve söylentilerin ardından resmen Fenerbahçe’de. Peki Anderson Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve takımlarda oynadı.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefleri doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Anderson Talisca transferinde gülen taraf oldu. Bir dönem Beşiktaş’ın gözdesi olan ve performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu, resmi olarak sarı-lacivertlilerde forma giyecek.
Fenerbahçe AŞ. tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“ Transfer Bilgilendirme
Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü”