Talisca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı: Fenerbahçe'ye taze kan!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefleri doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Anderson Talisca transferinde gülen taraf oldu. Bir dönem Beşiktaş’ın gözdesi olan ve performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu, resmi olarak sarı-lacivertlilerde forma giyecek.