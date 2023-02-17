Trabzonspor'dan duygulandıran koreografi
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavililerin tek golünü Larsen kaydetti. Maç öncesi tribünlerde açılan “Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız” yazılı pankartın yanı sıra, 6 Şubat depremleri için hazırlanan koreografi de izleyenleri duygulandırdı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile İsviçre’nin Basel takımı, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaştı.
Trabzonspor-Basel maçını tribünlerde izleyecek taraftarlar, stada depremzede çocuklara hediye edilmek üzere oyuncaklarla geldi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşmada, depremlerden etkilenenlere destek amacıyla farklı kulüplerin taraftarları maçı birlikte izledi.
Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de vardı.
Taraftarlarca, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla koreografi yapıldı, Türk bayrakları, çeşitli pankartlar ve kulüp bayrakları açıldı. Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.