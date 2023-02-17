Trabzonspor'dan duygulandıran koreografi

Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de vardı.

Taraftarlarca, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla koreografi yapıldı, Türk bayrakları, çeşitli pankartlar ve kulüp bayrakları açıldı. Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.