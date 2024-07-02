TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? Türkiye Avusturya maçı yeni frekans ayarlama nasıl yapılır?
TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? Euro 2024 Türkiye Avusturya maçında, 'TRT 1 açılmıyor, TRT1 sinyal yok' sorunlarını istemiyorsanız bu adımları uygulayın. TRT yayın sorunu hakkında açıklama yaptı ve TÜRKSAT 4A yeni şifresiz frekans bilgilerini verdi. TRT yayını neden yok diyorsanız Türkiye Avusturya canlı maç izlemek için frekans ayarını yapmalısınız. İşte Android, Apple, Vestel TV pid ayarlama
TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır? Euro 2024 macerası başladığından beri TRT yayın sorunu birçok kişinin korkulu rüyası oldu. Özellikle evlerdeki televizyonlarda maçlar başladığı anda TRT sinyal yok ve şifreli kanal uyarıları ile karşılaşılıyor. Bugün Türkiye Avusturya maçı öncesinde bu sorunu yaşamamak ve şifresiz frekans üzerinden izlemek için şimdi size söyleyeceğimiz ayarları harfiyen uygulamanız gerekiyor. TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden yapılan bu yeni frekans bilgileri ayarlaması ile tüm maçları şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Peki TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır, frekans bilgileri ayarı nasıl yapılır? İşte TRT HD Türkiye Avusturya maçı açılmıyor diyenler için Android, Apple, Arçelik, Vestel, Grundig ve tüm akıllı TV'lerdeki pid ayarı...
TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?
Euro 2024 için kritik eşikte olan Türkiye'nin maçını izlemek adına TRT yeni frekans bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir. Türkiye Avusturya maçı şifresiz izlemek için işte yapmanız gerekenler:
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TÜRKİYE AVUSTURYA TRT 1 YAYINI NEDEN AÇILMIYOR?
Eğer siz de evdeki televizyonunuzu açıp Türkiye Avusturya maçında şifreli kanal uyarısıyla karşı karşıya kaldıysanız TRT yeni frekans bilgilerini televizyonunuzda ayarlamadınız demektir. TRT'nin kanal yönetimi şifreli yayın sorunu hakkında, "EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir." ifadelerini kullandı.
TRT YENİ FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Tüm maç yayınlarını Türkiye'den şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlemek için frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Bunun için TRT1 güncel frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Pol: V (Dikey)
Sembol Oranı: 3000
FEC: 3/4