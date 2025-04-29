TRT SPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Şampiyonlar Ligi’nde Final; Arsenal-Barcelona

Ancak her maçta olduğu gibi bazı vatandaşlar TRT Spor veya TRT1 ekranlarında maçı açtığı andan itibaren yayın kesiliyor. Buna karşılık Türksat uydu ayarlarını yapabilir veya internetten bu eşsiz mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.