Tüm devleri solladı zirveye Türkiye'den bir takım yerleşti! Barcelona, Real Madrid'e adeta fark attı

Horizm tarafından hazırlanan “Dijital Taraftar Değeri 2025” raporu, 2024 yılı boyunca 12 binden fazla hak sahibi ve marka, 14 milyon sosyal medya gönderisi ve 1 trilyondan fazla etkileşimi analiz etti. Raporda, ligler ve takımların dijital ayak izinden sporcuların ve dijital içerik üreticilerinin etkisine kadar geniş bir çerçevede dijital değer üretimi ele alındı.