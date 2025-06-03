Tüm devleri solladı zirveye Türkiye'den bir takım yerleşti! Barcelona, Real Madrid'e adeta fark attı
Dijital platformların spor endüstrisini yeniden şekillendirdiği bir dönemde, taraftar başına dijital değer araştırmasında zirveye Türkiye’den bir takım yerleşti.
Horizm tarafından hazırlanan “Dijital Taraftar Değeri 2025” raporu, 2024 yılı boyunca 12 binden fazla hak sahibi ve marka, 14 milyon sosyal medya gönderisi ve 1 trilyondan fazla etkileşimi analiz etti. Raporda, ligler ve takımların dijital ayak izinden sporcuların ve dijital içerik üreticilerinin etkisine kadar geniş bir çerçevede dijital değer üretimi ele alındı.
Elde edilen veriler doğrultusunda yayımlanan raporda taraftar başına dijital değerde en yüksek sıralamaya Türkiye'den bir takım yerleşti. Bu rapor dijital etkileşimin spor ekonomisindeki önemini ortaya koyarken, markalar ve kulüpler için stratejik öngörü sundu.
İşte dijital taraftar değeri en yüksek takımlar...