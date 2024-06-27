  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Türkiye-Çekya maçı turnuva tarihine geçti! Tam 20 kart çıktı!

Türkiye-Çekya maçı turnuva tarihine geçti! Tam 20 kart çıktı!

Türkiye-Çekya maçında rekor kırıldı. Karşılaşmda çıkan 20 kartla turnuva tarihinin en çok kart gösterilen maçı oldu.

Türkiye-Çekya maçı turnuva tarihine geçti! Tam 20 kart çıktı! - Sayfa 1

EURO 2024'te Türkiye, Çekya'yı 2-1 yenerek büyük sevinç yaşattı.

1 | 8
Türkiye-Çekya maçı turnuva tarihine geçti! Tam 20 kart çıktı! - Sayfa 2

Ancak maçta gösterilen kartlar tartışma konusu oldu.

2 | 8
Türkiye-Çekya maçı turnuva tarihine geçti! Tam 20 kart çıktı! - Sayfa 3

Maç boyunca tam 20 sarı kart gösterildi. Böylece bu müsabaka Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en çok sarı kart gösterilen maçı oldu.

3 | 8
Türkiye-Çekya maçı turnuva tarihine geçti! Tam 20 kart çıktı! - Sayfa 4

Hamburg'daki Volksparkstadion'daki mübasakada kart görenler şöyle:

4 | 8