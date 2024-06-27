Türkiye-Çekya maçı turnuva tarihine geçti! Tam 20 kart çıktı!
Türkiye-Çekya maçında rekor kırıldı. Karşılaşmda çıkan 20 kartla turnuva tarihinin en çok kart gösterilen maçı oldu.
EURO 2024'te Türkiye, Çekya'yı 2-1 yenerek büyük sevinç yaşattı.
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Ancak maçta gösterilen kartlar tartışma konusu oldu.
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Maç boyunca tam 20 sarı kart gösterildi. Böylece bu müsabaka Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en çok sarı kart gösterilen maçı oldu.
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Hamburg'daki Volksparkstadion'daki mübasakada kart görenler şöyle:
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