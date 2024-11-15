Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Montella'nın yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde beşinci maçında Galler’i konuk edecek. Kayseri’de oynanacak bu mücadelede galibiyet hedefleyen ay-yıldızlı ekip, kazanması durumunda A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. Deplasmanda Galler ile oynanan ilk maçta berabere kalan millilerimiz, ev sahibi avantajını kullanarak bu kez galibiyete ulaşmayı amaçlıyor. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Uluslar Ligi’nin beşinci haftasında miliilerimiz, Galler’i ağırlamaya hazırlanıyor. A Milli Takım, son maçlar öncesinde puan tablosunda lider durumda yer alırken, bu konumunu korumak için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, grubun son maçında ise henüz puan alamayan Karadağ ile karşılaşacak. Bu hafta ise Türkiye, Galler ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde beşinci randevusunda 16 Kasım’da Galler ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Milli takımın maçı 16 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.