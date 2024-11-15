Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Uluslar Ligi’nin beşinci haftasında miliilerimiz, Galler’i ağırlamaya hazırlanıyor. A Milli Takım, son maçlar öncesinde puan tablosunda lider durumda yer alırken, bu konumunu korumak için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, grubun son maçında ise henüz puan alamayan Karadağ ile karşılaşacak. Bu hafta ise Türkiye, Galler ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?