TÜRKİYE HOLLANDA CANLI İZLE | TRT 1 şifreli kanal şifresi nedir? TRT Sinyal sorunu frekans ayarı

TÜRKİYE HOLLANDA CANLI İZLE

Türkiye, Euro 2024 turnuvasında son olarak Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiş ve Hollanda ile eşleşmişti. Ancak maç öncesine Merih Demiral'a verilen 2 maçlık bozkurt cezası gündemi meşgul etti. Bu sebeple maçın boyutu da bir anda değişti. Artık gözler maçın başlama düdüğüne çevrildi. Almanya Berlin'de olmayanlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin 81 ilinde evlerinde ve dev ekranlardan takip edecek. Hollanda Türkiye maçı şifresiz canlı izlemek için sizin de bazı frekans ayarları yapmanız gerekiyor. Onlar neler mi? Hemen söyleyelim: