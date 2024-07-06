TÜRKİYE HOLLANDA CANLI İZLE | TRT 1 şifreli kanal şifresi nedir? TRT Sinyal sorunu frekans ayarı
Türkiye Hollanda canlı izle TRT 1 ve TRT Tabii üzerinden izlenebilecek. Euro 2024 çeyrek final maçında, "TRT 1 sinyal yok, sinyal gelmiyor, TRT 1 açılmıyor ve şifre giriyor" gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. TRT 1 yeni güncel frekans bilgileri 2024 girerek TÜRKSAT 4A ve pid ayarı yapabilirsiniz.
Türkiye Hollanda canlı izle Euro 2024 çeyrek final maçı öncesinde dev ekranlarda, TV karşısında takip ediliyor. İsviçre İngiltere şifresiz maç sonrasında Türkiye Hollanda TRT Tabii canlı izlemek istiyor. Ancak UEFA politikaları nedeniyle TRT şifre giriyor, sinyal yok sorunu olabiliyor. TRT 1 LNB frekansı Türksat 4A bilgilerine göre ayarlanıp şifre açma işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. TRT 1 canlı şifresiz güncel frekans bilgilerini haberimizden bulabilirsiniz. Peki TRT1 şifreli kanal şifresi nedir, CL modülü yok ve sinyal sorunu nasıl çözülür? İşte TRT 1 şifreye giriyor ve sinyal yok diyorsanız bilmeniz gereken pid ayarı...
TÜRKİYE HOLLANDA CANLI İZLE
Türkiye, Euro 2024 turnuvasında son olarak Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiş ve Hollanda ile eşleşmişti. Ancak maç öncesine Merih Demiral'a verilen 2 maçlık bozkurt cezası gündemi meşgul etti. Bu sebeple maçın boyutu da bir anda değişti. Artık gözler maçın başlama düdüğüne çevrildi. Almanya Berlin'de olmayanlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin 81 ilinde evlerinde ve dev ekranlardan takip edecek. Hollanda Türkiye maçı şifresiz canlı izlemek için sizin de bazı frekans ayarları yapmanız gerekiyor. Onlar neler mi? Hemen söyleyelim:
TRT 1 MAÇ HANGİ FREKANSTA, NASIL AYARLANIR?
TRT 1 kanalının frekans ayarlarını yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Televizyonu veya uydu alıcısını açın: İlk olarak televizyonunuzu veya uydu alıcınızı açın.
Ayarlar menüsüne girin: Televizyon veya uydu alıcınızın kumandasındaki "Menu" tuşuna basın. Menüden "Ayarlar" veya "Kurulum" seçeneğine gidin.
Kanal arama veya frekans ayarları: "Kanal arama" veya "Frekans ayarları" seçeneğini bulun ve seçin. Bu seçenek genellikle "Kanal Kurulumu" altında yer alır.
Manuel frekans girişi: "Manuel Arama" veya "Frekans Ayarları" bölümünü seçin. Burada TRT 1 için aşağıdaki frekans bilgilerini girebilirsiniz:
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Aramayı başlatın: Tüm bilgileri girdikten sonra "Arama" veya "Tara" seçeneğini seçerek aramayı başlatın. Televizyon veya uydu alıcınız TRT 1 kanalını bulup ekleyecektir.
Kanalı kaydedin: Arama tamamlandıktan sonra TRT 1 kanalını kaydedin ve listeye ekleyin.