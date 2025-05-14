TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Trabzonspor- Galatasaray canlı izle, şifresiz maç linki, muhtemel 11’ler
Geçtiğimiz hafta Trendyol Süper Lig’de karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray, bu kez de Türkiye Kupası Finali’nde karşılaşacak. Trabzonspor-Galatasaray maçının şifresiz canlı yayın bilgisi, muhtemel 11’leri, tarih ve saatini sizler için derledik.
Trendyol Süper Lig’de sona yaklaşırken ligin şampiyon adayı Galatasaray, Türkiye Süper Kupası Finali’nde bir kupayı daha müzesine koymak istiyor. Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek Galatasaray, Karadeniz’in iddialı takımıyla kozlarını paylaşacak.
Şimdiden vatandaşlar Trabzonspor - Galatasaray maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı, muhtemel 11’leri ve canlı yayın linkini merak ediyor.