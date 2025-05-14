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  4. TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Trabzonspor- Galatasaray canlı izle, şifresiz maç linki, muhtemel 11’ler

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Trabzonspor- Galatasaray canlı izle, şifresiz maç linki, muhtemel 11’ler

Geçtiğimiz hafta Trendyol Süper Lig’de karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray, bu kez de Türkiye Kupası Finali’nde karşılaşacak. Trabzonspor-Galatasaray maçının şifresiz canlı yayın bilgisi, muhtemel 11’leri, tarih ve saatini sizler için derledik.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Trabzonspor- Galatasaray canlı izle, şifresiz maç linki, muhtemel 11’ler - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de sona yaklaşırken ligin şampiyon adayı Galatasaray, Türkiye Süper Kupası Finali’nde bir kupayı daha müzesine koymak istiyor. Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek Galatasaray, Karadeniz’in iddialı takımıyla kozlarını paylaşacak.

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TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Trabzonspor- Galatasaray canlı izle, şifresiz maç linki, muhtemel 11’ler - Sayfa 2

Gaziantep’te karşı karşıya gelecek her iki takım, Süper Kupa finali için mücadele edecek. 

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TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Trabzonspor- Galatasaray canlı izle, şifresiz maç linki, muhtemel 11’ler - Sayfa 3

Şimdiden vatandaşlar Trabzonspor - Galatasaray maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı, muhtemel 11’leri ve canlı yayın linkini merak ediyor. 

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TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Trabzonspor- Galatasaray canlı izle, şifresiz maç linki, muhtemel 11’ler - Sayfa 4

TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Finale kalan Trabzonspor ve Galatasaray, 14 Mayıs, yani bugün 20.45'te karşı karşıya gelecek.

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