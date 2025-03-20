  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler

Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesini sürdüren A Milli Takım, 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11’i nedir ve maç şifresiz mi?

Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler - Sayfa 1

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi kapsamında Türkiye, Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Ligler milli araya girerken, millilerimiz Uluslar Ligi mücadelesi için yeniden toplandı. Peki Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

1 | 8
Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler - Sayfa 2

Türkiye-Macaristan maçı muhtemel 11’de kimler var, Arda Güler oynayacak mı?

2 | 8
Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler - Sayfa 3

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Milli takım 20 Mart 2025 bugün, RAMS Park’ta Macaristan takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.

3 | 8
Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler - Sayfa 4

TFF’nin duyurusuna göre mili takımımızın Macaristan karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Yardımcıları ise Branislav Hancko ve Jan Pozor olurken, dördüncü hakem de Peter Kralovic oldu.

4 | 8