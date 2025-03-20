Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler
UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesini sürdüren A Milli Takım, 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11’i nedir ve maç şifresiz mi?
UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi kapsamında Türkiye, Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Ligler milli araya girerken, millilerimiz Uluslar Ligi mücadelesi için yeniden toplandı. Peki Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Milli takım 20 Mart 2025 bugün, RAMS Park’ta Macaristan takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.