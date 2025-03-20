Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi kapsamında Türkiye, Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Ligler milli araya girerken, millilerimiz Uluslar Ligi mücadelesi için yeniden toplandı. Peki Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?