Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları
Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları
İngiliz basını tarafından yapılan araştırma dünyada en fazla kazanan teknik direktörlerini belirledi. Listeye Türkiye'den bir isim girerken, ilk sıranın sahibi değişmedi.
20-Thomas Frank (Brentford): 4,6 milyon sterlin
1 | 20
19-Xabi Alonso (Bayer 04 Leverkusen): 5,1 milyon sterlin
2 | 20
18-Ange Postecoglou (Tottenham): 5,2 milyon sterlin
3 | 20
17-Simeone Inzaghi (Inter): 5,6 milyon sterlin
4 | 20
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