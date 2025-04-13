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  4. Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları

Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları

İngiliz basını tarafından yapılan araştırma dünyada en fazla kazanan teknik direktörlerini belirledi. Listeye Türkiye'den bir isim girerken, ilk sıranın sahibi değişmedi.

Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları - Sayfa 1

20-Thomas Frank (Brentford): 4,6 milyon sterlin

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Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları - Sayfa 2

19-Xabi Alonso (Bayer 04 Leverkusen): 5,1 milyon sterlin

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Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları - Sayfa 3

18-Ange Postecoglou (Tottenham): 5,2 milyon sterlin

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Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançları - Sayfa 4

17-Simeone Inzaghi (Inter): 5,6 milyon sterlin

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