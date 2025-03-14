Türkiye'den sadece 1 takım ilk 25'e girebildi! Dünyanın en iyi takımları listesi açıklandı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından kulüplerin performanslarına ilişkin yapılan analiz sonucunda dünyanın en iyi takımları açıklandı. Türkiye'den ilk 25'e sadece bir takım girebildi.
Dünyanın en iyi takımları listesi, 28 Şubat 2025 itibarıyla güncellenerek açıklandı ve sıralama, Mart 2024’ten bu yana kulüplerin performanslarına göre belirlendi.
İşte dünyanın en iyi takımları...
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