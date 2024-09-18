Türkiye'den sadece bir takım listeye girebildi! İşte dünyanın en değerli takımları...
Transfermarkt verilerine göre, kadrosundaki futbolcuların piyasa değerlerine göre dünyanın en değerli takımları belli oldu. Türkiye'den sadece bir takım dünyanın en değerli kadroları arasında yer aldı.
Yaz transfer döneminde büyük bütçelerin harcandığı futbol dünyasında en değerli takımların sıralaması yeniden şekillendi. Transfermarkt verilerine dayanan listeye göre, 11.55 milyar euro ile İngiltere Premier Lig en pahalı lig unvanını korurken, İspanya LaLiga 5,3 milyar euro ile ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
En değerli takımlar sıralamasında ilk 10'da 6 İngiliz kulübü yer alırken, büyük bütçeler harcayan Suudi Arabistan ekipleri 50 takımlık listeye giremedi. Türkiye'den ise yalnızca bir kulüp bu sıralamada kendine yer buldu.
İşte dünyanın en değerli takımları...
1 - Real Madrid
1.34 milyar euro
2 - Manchester City
1.26 milyar euro