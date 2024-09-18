Türkiye'den sadece bir takım listeye girebildi! İşte dünyanın en değerli takımları...



Yaz transfer döneminde büyük bütçelerin harcandığı futbol dünyasında en değerli takımların sıralaması yeniden şekillendi. Transfermarkt verilerine dayanan listeye göre, 11.55 milyar euro ile İngiltere Premier Lig en pahalı lig unvanını korurken, İspanya LaLiga 5,3 milyar euro ile ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.