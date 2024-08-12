Türkiye'nin olimpiyat karnesi: Hangi yıl, kaç madalya kazandı?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3 gümüş ve 5 bronz madalya alarak dev organizasyonu altın madalyasız kapatan Türkiye, en son 1984 Los Angeles'ta altın madalya elde edememişti. Paris 2024'te 64. sırada yer alan Türkiye olimpiyat tarihinde en çok altın madalyayı 1960 Roma Olimpiyatları'nda kazandı. İşte Türkiye'nin olimpiyat macerası...
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla döndü. Türkiye 64. sırada yer aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katılan Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı.
Ay-yıldızlı sporcular, en son 3 bronz madalya kazandıkları 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde edememişti. Türkiye, sonraki 9 olimpiyatta en az bir altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.