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  4. Türkiye’ye 2024’te gelmişti. İngiliz futbolunda yeni dönem başlıyor: İlk kez kullanılacak

Türkiye’ye 2024’te gelmişti. İngiliz futbolunda yeni dönem başlıyor: İlk kez kullanılacak

UEFA’nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda devreye aldığı ofsayt sistemi, ilk kez İngiltere futboluna da giriyor.

Türkiye’ye 2024’te gelmişti. İngiliz futbolunda yeni dönem başlıyor: İlk kez kullanılacak - Sayfa 1

Futbol müsabakalarında kritik pozisyonlar VAR teknolojileriyle tespit edilirken UEFA, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez yarı ofsayt sistemini hayata geçirdi.

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Türkiye’ye 2024’te gelmişti. İngiliz futbolunda yeni dönem başlıyor: İlk kez kullanılacak - Sayfa 2

Türkiye’ye 2024’te Süper Lig’in 20. haftasında getirilen yarı otomatik ofsayt teknolojisi, İngiltere tarihinde de ilk kez kullanılacak.

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Türkiye’ye 2024’te gelmişti. İngiliz futbolunda yeni dönem başlıyor: İlk kez kullanılacak - Sayfa 3

FA tarafından yapılan açıklamada, remier Lig stadyumlarında oynanacak yedi maçta söz konusu teknolojinin kullanılacağı duyuruldu. 

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Türkiye’ye 2024’te gelmişti. İngiliz futbolunda yeni dönem başlıyor: İlk kez kullanılacak - Sayfa 4

FA, "Emirates FA Kupası'ndaki başarılı canlı operasyonun ardından, Premier Lig'in bu sistemi bu sezonun ilerleyen dönemlerinde uygulamaya koyacağını" da sözlerine ekledi.

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