Türkiye’ye 2024’te gelmişti. İngiliz futbolunda yeni dönem başlıyor: İlk kez kullanılacak
UEFA’nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda devreye aldığı ofsayt sistemi, ilk kez İngiltere futboluna da giriyor.
Futbol müsabakalarında kritik pozisyonlar VAR teknolojileriyle tespit edilirken UEFA, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez yarı ofsayt sistemini hayata geçirdi.
Türkiye’ye 2024’te Süper Lig’in 20. haftasında getirilen yarı otomatik ofsayt teknolojisi, İngiltere tarihinde de ilk kez kullanılacak.
FA tarafından yapılan açıklamada, remier Lig stadyumlarında oynanacak yedi maçta söz konusu teknolojinin kullanılacağı duyuruldu.