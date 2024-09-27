UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazandı. Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 kaybetti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazandı. Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 kaybetti.
Sarı lacivertlilerin galibiyeti sonrası ülke puanına 400 puan eklendi. Beşiktaş mağlup geldiği için ülke puanına bu maçta katkı sağlamayamadı.
1 | 11
10- TÜRKİYE
36.900 PUAN
2 | 11
9- ÇEKYA
39.850 PUAN
3 | 11
8- BELÇİKA
45.000 PUAN
4 | 11