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  4. UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazandı. Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 kaybetti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum... - Sayfa 1

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazandı. Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 kaybetti.

Sarı lacivertlilerin galibiyeti sonrası ülke puanına 400 puan eklendi. Beşiktaş mağlup geldiği için ülke puanına bu maçta katkı sağlamayamadı.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum... - Sayfa 2

10- TÜRKİYE

36.900 PUAN

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum... - Sayfa 3

9- ÇEKYA

39.850 PUAN

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? İşte son durum... - Sayfa 4

8- BELÇİKA

45.000 PUAN

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