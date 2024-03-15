  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Ülke puanına en çok katkıyı hangi takım sağladı?

Ülke puanına en çok katkıyı hangi takım sağladı?

Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazandı. Peki ülke puanına en çok katkıyı Süper Lig takımlarından hangisi yaptı? Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu. İşte son 5 sezonda Avrupa’da mücadele eden takımlar ve ülke puanına katkıları...

Ülke puanına en çok katkıyı hangi takım sağladı? - Sayfa 1

Alanyaspor

Puan: 0,5

1 | 10
Ülke puanına en çok katkıyı hangi takım sağladı? - Sayfa 2

Malatyaspor

Puan katkısı : 2,5

2 | 10
Ülke puanına en çok katkıyı hangi takım sağladı? - Sayfa 3

Konyaspor

Puan katkısı: 2,5

3 | 10
Ülke puanına en çok katkıyı hangi takım sağladı? - Sayfa 4

Adana Demirspor

Puan katkısı: 3,5

4 | 10