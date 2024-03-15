Ülke puanına en çok katkıyı hangi takım sağladı?
Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazandı. Peki ülke puanına en çok katkıyı Süper Lig takımlarından hangisi yaptı? Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu. İşte son 5 sezonda Avrupa’da mücadele eden takımlar ve ülke puanına katkıları...
Alanyaspor
Puan: 0,5
1 | 10
Malatyaspor
Puan katkısı : 2,5
2 | 10
Konyaspor
Puan katkısı: 2,5
3 | 10
Adana Demirspor
Puan katkısı: 3,5
4 | 10