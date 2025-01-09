Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar
Uzun süredir Wanda Nara ile tartışmalarıyla gündeme gelen Mauro Icardi, ayrılık kararının ardından yeni sevgilisiyle görüntülendi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yeni sevgilisini paylaşarak iddialara son noktayı koydu.
Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, yeni sezonda bazı olumsuzluklarla karşı karşıya. Sakatlıklar bir yana Icardi aynı zamanda ailevi durumlarında da kötü günlerde geçiyordu.
Son dönemde Wanda Nara ile yaşadığı gerilim dünya basınına oturan Icardi, eski karısınının L-Gante ile ilişkisi öğrenmesinin ardından boşanma davası açtığını duyurmuştu.
Bu haberlerin ardından Icardi, tedavi görmek için gittiği yurt dışında aradığı mutluluğu buldu. Nara’nın ardından bir süre depresyona girdiği öne sürülen yıldız futbolcu, bir süredir gündemde olan yeni sevgilisini resmen itiraf etti. Öyle ki sevgilisi, Icard ve Nara’dan olan çocuklarıyla birlikte fotoğraf da çekilerek adeta nispet yaptı.