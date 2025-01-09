Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar

Bu haberlerin ardından Icardi, tedavi görmek için gittiği yurt dışında aradığı mutluluğu buldu. Nara’nın ardından bir süre depresyona girdiği öne sürülen yıldız futbolcu, bir süredir gündemde olan yeni sevgilisini resmen itiraf etti. Öyle ki sevgilisi, Icard ve Nara’dan olan çocuklarıyla birlikte fotoğraf da çekilerek adeta nispet yaptı.