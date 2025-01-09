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  4. Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar

Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar

Uzun süredir Wanda Nara ile tartışmalarıyla gündeme gelen Mauro Icardi, ayrılık kararının ardından yeni sevgilisiyle görüntülendi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yeni sevgilisini paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar - Sayfa 1

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, yeni sezonda bazı olumsuzluklarla karşı karşıya. Sakatlıklar bir yana Icardi aynı zamanda ailevi durumlarında da kötü günlerde geçiyordu.

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Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar - Sayfa 2

Son dönemde Wanda Nara ile yaşadığı gerilim dünya basınına oturan Icardi, eski karısınının L-Gante ile ilişkisi öğrenmesinin ardından boşanma davası açtığını duyurmuştu.

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Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar - Sayfa 3

Bu haberlerin ardından Icardi, tedavi görmek için gittiği yurt dışında aradığı mutluluğu buldu. Nara’nın ardından bir süre depresyona girdiği öne sürülen yıldız futbolcu, bir süredir gündemde olan yeni sevgilisini resmen itiraf etti. Öyle ki sevgilisi, Icard ve Nara’dan olan çocuklarıyla birlikte fotoğraf da çekilerek adeta nispet yaptı.

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Ve Icardi aşkını resmen ilan etti! Yeni sevgilisini paylaştı, Nara’ya nispet yaptılar - Sayfa 4

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez’in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı. Paylaşımına, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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