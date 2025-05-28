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  4. Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı; Herkes ters köşe oldu

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı; Herkes ters köşe oldu

Galatasaray'da  şampiyonluğun mimarlarından Victor Osimhen'in takımda kalması için çaba sarf edilirken oyuncunun ne istediği ilk kez öğrenildi

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı; Herkes ters köşe oldu - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 36 gole direkt olarak katkı sağlayan ve 7 kez de asist yapan Osimhen için transfer dedikodularının ardı arkası kesimiyor.

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Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı; Herkes ters köşe oldu - Sayfa 2

Özellikle maaş konusunda spekülasyonların olduğu transferde en güçlü adayın Suudi Arabistan Ligi'nden Al-Hilal olduğu biliniyor.
 

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Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı; Herkes ters köşe oldu - Sayfa 3

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sezonu en büyük rakiplerinden Al-Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Al-Hilal, önümüzdeki senenin kadrosu için çalışmalara başladı.
 

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Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı; Herkes ters köşe oldu - Sayfa 4

Suudi liginin en büyük transfer bütçelerinden birine sahip olan Al-Hilal bu kapsamda ilk hedef olarak Victor Osimhen'i belirledi. 
 

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