Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı; Herkes ters köşe oldu
Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından Victor Osimhen'in takımda kalması için çaba sarf edilirken oyuncunun ne istediği ilk kez öğrenildi
Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 36 gole direkt olarak katkı sağlayan ve 7 kez de asist yapan Osimhen için transfer dedikodularının ardı arkası kesimiyor.
Özellikle maaş konusunda spekülasyonların olduğu transferde en güçlü adayın Suudi Arabistan Ligi'nden Al-Hilal olduğu biliniyor.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sezonu en büyük rakiplerinden Al-Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Al-Hilal, önümüzdeki senenin kadrosu için çalışmalara başladı.