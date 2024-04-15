Yabancı VAR hakemlerine dudak uçuklatan maaş!
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, ilk kez görev alan yabancı VAR hakemlerinin maç başına ne kadar kazandığı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği duyurulmuştu.
Bu hafta başlanan uygulamada yabancı VAR hakemlerinin alacağı ücret ile yerli hakemlerin alacağı ücret farkı tartışmaya neden oldu.
Süper Lig'de yerli VAR hakemi her maç için ortalama 15 bin TL kazanırken, yabancı VAR hakemleri ise maç başına yaklaşık 80 bin TL kazanacak. Arada yaklaşık 65 bin TL fark var...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yerli VAR hakemi 430 Euro alıyor yani 15 bin TL, yabancı VAR hakemi ise 2 bin 500 Euro alıyor (yaklaşık 80 bin TL).