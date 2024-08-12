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  4. Yazın en pahalı transferleri belli oldu: İşte rekor parayı ödeyen kulüp

Yazın en pahalı transferleri belli oldu: İşte rekor parayı ödeyen kulüp

Avrupa takımları bu yaz transfer yarışında yine para saçtı. Rekor transferin bedeli 66.5 milyon Euro oldu.

Yazın en pahalı transferleri belli oldu: İşte rekor parayı ödeyen kulüp - Sayfa 1

Avrupa liglerinde 1 Eylül'de sonlanacak transfer sezonu öncesi kulüpler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

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Yazın en pahalı transferleri belli oldu: İşte rekor parayı ödeyen kulüp - Sayfa 2

Transfer yarışında para saçan kulüpler arasında rekoru Tottenham kırarken, en çok toplam transfer harcamasını 189 milyon Euro ile Chelsea yaptı.

12 Ağustos itibariyle yaz döneminin resmi olarak açıklanan en pahalı 10 transferinin listesi şu şekilde oluştu:

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Yazın en pahalı transferleri belli oldu: İşte rekor parayı ödeyen kulüp - Sayfa 3

10 - João Palhinha

Fulham → Bayern Münih (51 milyon Euro)

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Yazın en pahalı transferleri belli oldu: İşte rekor parayı ödeyen kulüp - Sayfa 4

9 - Douglas Luiz

Aston Villa → Juventus (51,5 milyon Euro)

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