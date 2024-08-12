Yazın en pahalı transferleri belli oldu: İşte rekor parayı ödeyen kulüp
Avrupa takımları bu yaz transfer yarışında yine para saçtı. Rekor transferin bedeli 66.5 milyon Euro oldu.
Avrupa liglerinde 1 Eylül'de sonlanacak transfer sezonu öncesi kulüpler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Transfer yarışında para saçan kulüpler arasında rekoru Tottenham kırarken, en çok toplam transfer harcamasını 189 milyon Euro ile Chelsea yaptı.
12 Ağustos itibariyle yaz döneminin resmi olarak açıklanan en pahalı 10 transferinin listesi şu şekilde oluştu:
10 - João Palhinha
Fulham → Bayern Münih (51 milyon Euro)
9 - Douglas Luiz
Aston Villa → Juventus (51,5 milyon Euro)