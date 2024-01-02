Yeşil sahalara son kez çıktılar... 2023 yılında futbolu bırakan efsaneler

Galler Milli Takımı ile 111 maçta 40 gol atan Bale, ülkesinin futboldaki başarısında önemli rol oynadı. 64 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkmasında kaptanlık yapan 33 yaşındaki oyuncu, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da Galler'in finallerine gitmesinde performansıyla önemli isimlerden oldu. Bale, kariyeri boyuncu çıktığı 554 maçta 186 gol ve 139 asiste imza attı.

Gareth Frank Bale, 16 Temmuz 1989 tarihinde Cardiff şehrinde dünyaya geldi. Üstün başarısı ile herkesin dikkatini çeken Bale, 1 Eylül 2013 tarihinde 100 milyon euro bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak Cristiano Ronaldo'nun en pahalı futbolcu olma unvanını elinden aldı.

Bu transfer sonrası, dünyanın en pahalı kalecisi unvanını kazanan Buffon, bir diğer İtalyan devi olan Juventus'ta daha ilk sezonunda 45 maçta ilk 11'de forma giydi. Buffon, Pelé'nin yaşayan en iyi 125 futbolcu listesine girdi. Son olarak İtalya'da Parma forması giyen efsane isim Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktı.

Parma'da forma giydiği 1995-2001 yılları arasında 1 UEFA Kupası, 1 Coppa İtalia, 1 de Supercoppa İtalia kazandı. Parma'da gösterdiği başarıyla ülkenin en önemli kalecilerinden biri haline gelen Buffon, 2001 senesinde 2.6 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Kariyerinde Chelsea ile iki Premier Lig, Barcelona ile bir La Liga, Arsenal ile de Federasyon Kupası'nı kazanan Cesc Fabregas, İspanya Milli Takımı formasıyla 2010 Dünya Kupası ve iki Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Ibrahimović 3 Ekim 1981 senesinde İsveç'in Malmö şehrinde hayata gözlerini açtı. Futbola 1987 yılında Malmö BI altyapısında başlayan Zlatan, 1995 senesinde Malmö altyapısına geçti. İlk profesyonel anlaşmasınıda 1999 senesinde, altyapısında yetiştiği, ülkesinin köklü kulüplerinden Malmö ile imzaladı.

2001 senesine kadar burada 40 maçta oynayan genç Zlatan, 16 gol atarak takımına başarı sağladı. Buradaki performansı dünya kulüplerinin ilgisini çekince 2001 senesinde dünya devlerinden Ajax'a transfer oldu. 2001-04 yılları arasında Ajax formasıyla 74 maçta şans buldu. Genç yaşına rağmen hızlı koşusu ve attığı 35 gol ile dikkat çekmeye devam etti. Burada takımıyla beraber 2001-02, 2003-04 yıllarında olmak üzere iki lig şampiyonluğu, 2001-02 sezonunda KNVB kupası, 2003 senesinde Johan Cruijff Shield birinciliği elde etti.

2004 senesinde İtalya'nın köklü kulüplerinden, bir başka dünya devi Juventus'a transfer oldu. Burada yalnız iki sezon kalan Zlatan, 70 maçta 23 gol atarak takımına katkıda bulundu. Juventus forması ile 2004-05, 2005-06 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşasa da, Calipoli Skandalı nedeniyle bu şampiyonluklar takımının elinden alındı ve takım küme düşürüldü.

2006 senesinde İtalya'nın bir başka devi Inter'e transfer oldu. 3 sezonda 88 maçta forma giydi ve 57 gol atarak adını dünya genelinde iyice duyurmaya başladı. Burada takımıyla birlikte 2006-07, 2007-08, 2008-09 sezonlarında olmak üzere 3 lig şampiyonluğu, ve 2006, 2008 yıllarında olmak üzere iki İtayla Kupası kazandı.

2009 senesinde dünyanın bir başka dev kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu. Sadece bir sezon takımıyla birlikte maçlara çıkabildi. 2010-11 sezonunda İtalyan Milan'a kiralandı. 2011 senesinde de Milan ile anlaştı ve buraya transferi gerçekleştirildi. Milan'da da yalnızca bir sezon kalan Zlatan, 32 maçta 28 gol atarak adını sadece Milan tarihine değil, dünya tarihine de yazdırmayı başardı.

Bu performansıyla Fransa'nın köklü kulüplerinden, bir başka dünya devi Paris Saint- Germain'e 20 milyon € karşılığında transfer oldu. 2012-16 yılları arasında PSG'de tam 122 maçta forma şansı buldu ve 113 kez rakip ağları havalandırarak ilerleyen yaşına rağmen kulübünde devleşti.

PSG ile 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 sezonlarında olmak üzere 4 lig şampiyonluğu, 2013 senesinde Fransa Süper Kupası ve 2014-15 sezonunda Coupe de France'ı kazandı. Dünyanın en çok konuşulan futbolcularından biri oldu. 2013 senesinde Milli Takım forması ile İngiltere'ye attığı gol UEFA'da yılın golü seçildi ve FIFA Puskás Ödülünün sahibi oldu.

2016 senesinde İngiltere'nin köklü kulüplerinden, bir başka dünya devi Manchester United'a transfer olan Ibrahimovic, 2001-2016 yılları arasında da İsveç Milli Takımı forması giydi. Milli Takım forması ile 116 maçta forma şansı bulan tecrübeli forvet, 62 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Başarıları

* Serie A Gol Kralı: 2009, 2012

* Serie A Yılın Yabancı Futbolcusu: 2005, 2008, 2009, 2011

* Serie A Yılın Futbolcusu: 2008, 2009, 2011

* Guldbollen(Altın Top)(10): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

* UEFA Euro Takım Turnuva (1): 2012

* UEFA Yılın Takımı: 2007, 2009 , UEFA Yılın Takımı#UEFA Yılın Takımı 2013

* Yılın İsveçli Erkek Sporcusu: 2007, 2010

* Jerringpriset: 2007

* Golden Foot (1): 2012

* EFL Cup gol kralı: 2016-17 (Daniel Sturridge ile birlikte)