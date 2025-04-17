Dev bonservisle Türkiye'den transfer olan futbolcular: Kimi istikrar abidesi, kimi yeniden doğdu!

Son dönemde Fenerbahçe'den Eljif Elmas, Arda Güler, Kim Min-Jae ve Vedat Muriç, Galatasaray'dan Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan da Yusuf Yazıcı, yüksek bonservisle Avrupa'ya transfer oldu.