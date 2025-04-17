Dev bonservisle Türkiye'den transfer olan futbolcular: Kimi istikrar abidesi, kimi yeniden doğdu!
Kimi ses getirdi, kimi yeniden doğdu. Bazıları da sakatlıklarla mücadele ediyor. Türkiye'den dev bonservisle yurt dışına transfer olan futbolculardan haberler gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolculardan bazıları bu sezon takımlarının başarısında önemli rol oynarken, bazıları ise yeterli forma şansı bulamadı. Peki,Türk futbolunun en çok konuşulan isimleri şimdi ne yapıyor? İşte transfer olan futbolcuların performansları...
Son dönemde Fenerbahçe'den Eljif Elmas, Arda Güler, Kim Min-Jae ve Vedat Muriç, Galatasaray'dan Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan da Yusuf Yazıcı, yüksek bonservisle Avrupa'ya transfer oldu.
En yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu: Sasha Boey
Galatasaray'dan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro net ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.
Sarı-kırmızılı takımda özellikle son iki sezondaki performansıyla göz dolduran ve kazanılan başarılarda önemli rol oynayan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih'te fazla şans bulamadı. Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaptı.