Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor-Rizespor canlı izle; Aspor canlı yayın linki
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu hafta iki Karadeniz takımı karşı karşıya geliyor. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İşte Trabzonspor-Rizespor canlı yayın linki, Aspor canlı yayın…
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ederken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da gruplara kalan takımlar kozlarını oynuyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile Rizespor, bugün karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda büyük heyecan devam ederken, gruptaki ilk maçını kazanan ve ikinci karşılaşmasında beraberlikle sahadan ayrılan Trabzonspor, topladığı 4 puanla zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer, grubun üçüncü maçında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefleyen Trabzonspor, liderlik yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor.
Futbolseverler ise Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, kritik mücadele hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenebilir? İşte, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izleme; A Spor canlı yayın linki, donmadan HD yayın…