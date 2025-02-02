Zirvedeki ismi kimse bilemedi! Ne Messi ne Ronaldo.... Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu
Ünlü ekonomi dergisi Forbes'in açıkladığı dünyanın en zengin futbolcuları listesinde, futbolculuk kariyerleri sayesinde astronomik servetler kazanan isimler yer alırken zirvedeki isim herkesi şaşkına çevirdi.
Kariyerlerinde büyük başarılar elde eden futbolcular, sponsorluk anlaşmaları ve yatırımları sayesinde servetlerini katlamaya devam ediyor. Ancak listenin birinci sırasındaki isim, futbol dünyasında alışılmışın dışında bir hikâyeye sahip. Neredeyse hiçbir futbolseverin tanımadığı bu ismin serveti, Ronaldo ve Messi'nin toplam servetlerini adeta katlıyor.
İşte dünyanın en zengin futbolcuları...