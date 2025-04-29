Zirvedeki ismi kimse tahmin edemedi! İşte en çok kazandıran futbolcular... Bu liste çok konuşulur!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda kulüplerin elde ettiği performans gelirlerinde, oyuncuların attığı galibiyet ve beraberlik gollerinin etkisi belirleyici oldu. Yapılan hesaplamalara göre bazı futbolcular, kulüplerine tek başına milyonlarca lira kazandırarak transfer yatırımlarının karşılığını sahada verdi.

İşte kulübüne en çok para kazandıran 25 futbolcu...