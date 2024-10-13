1 Kasım'da WhatsApp Şoku: Bu Telefonlarda Uygulama Tarih Oluyor! Artık Kullanılamayacak
Meta, WhatsApp desteğini birçok eski cihaz için sonlandırıyor. Tarih verildi, artık desteklenmeyen telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak.
WhatsApp, dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir mesajlaşma uygulamasıdır ve geçmiş yıllarda aldığı bir kararla, uygulamanın sadece Android 5.0 veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip telefonlarda kullanılabileceğini açıklamıştı.
Bu süreçte birçok yeni güncellemeye giden ve farklı özellikleri devreye alan WhatsApp, android telefonlar için söz konusu minimum sistem gereksinimi şartını 6.0 sürümüne çekmeye hazırlanıyor.
WhatsApp'ın çatı şirketi META tarafından alınan bu karar başlangıçta kullanıcıları paniğe sürüklese de, 'Marsmallow' ismi ile duyurulan Android 6.0 sürümünün 2015 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatmakta fayda var. Günümüzde kullanılan akıllı telefonların tamamına yakını, bu yıldan sonra üretildiği için, yapılacak değişiklik oldukça kısıtlı bir kitleyi etkilemiş olacak.
Buna rağmen, WhatsApp'ın yakında iOS için bir güncelleme yapması ve yıl sonuna kadar iPhone 7 serisini destek dışı bırakması da bekleniyor. Ancak Kasım ayında desteği sona erecek telefonlar şöyle: