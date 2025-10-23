17 yıllık Chrome’a dev rakip: ChatGPT’nin mucidi duyurdu, herkes akın etti
17 yıllık Chrome’a nihayet dev ve iddialı bir rakip geldi. ChatGPT’nin mucidi OpenAI, yeni internet tarayıcısını resmi olarak piyasaya sürdü. ChatGPT Atlas, internet aleminde yeni bir dönemi başlatacak.
Yapay zeka, kısa süre içinde çok önemli bir dönüm noktasına geldi. ChatGPT ile başlayan serüven, yine ChatGPT’nin önderliğinde devam ediyor.
Google, Microsoft ve birçok şirket yapay zeka modellerini hızla geliştirmeye devam ederken, sektörün öncülerinden OpenAI, bu kez de kendi internet tarayıcısıyla bir adım daha öne geçti.
Kısa süre önce OpenAI, Google'a karşı yürüttüğü rekabette yeni bir adım atarak, yapay zeka destekli internet tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı piyasaya sürdü. Tanıtım canlı olarak gerçekleşirken, aynı anda tarayıcı da global çapta kullanıma sundu. Ancak şimdilik öncelikli olarak MacBook sahipleri kullanabiliyor.