2023'te en çok satılan teknolojik ürünler belli oldu Teknosa, 2023 yılında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı. Verilere göre akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklar en çok satın alınan ürünler listesinin üst sıralarında yer alırken, eğitim ve eğlence aktivitelerinin odağı olan tabletler popülerliğini korudu. İşte 2023 yılında en çok rağbet gören teknolojik ürünler...

Teknosa açıklamasına göre, kullanım kolaylığı ile evin vazgeçilmezlerinden olan şarjlı süpürgeler ile fritözlere olan talep artarken, yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlı televizyonlara olan ilgi devam etti. 1 | 8

Her yerde oyun oynama imkânı sağlayan gaming notebook satışları da bir önceki yıla göre ivme kazandı. 2 | 8

Yüksek hafızalı telefonlara olan ilgi 2023 yılında da devam etti. Akıllı telefonlarda 128 GB ve ardından 256 GB hafıza tercihi öne çıktı. En çok siyah renk ilgi gördü. Siyah rengi beyaz, mavi ve gece renkleri takip etti. 3 | 8