2023’ün en çok satan akıllı telefonları açıklandı: İlk 10'da iki marka yer aldı
Araştırma şirketi Canalys, 2023 yılında en çok satılan akıllı telefon modellerini sıraladı. Paylaşılan listeye göre, ilk 10 sırada Apple ve Samsung marka akıllı cihazlar yer aldı. iPhone model telefonların listenin ilk beş sırasına yerleştiği görülürken, yılın en çok satan telefonu iPhone 14 Pro Max oldu. İşte 2023 yılının tüketiciler tarafından en çok tercih edilen akıllı telefon modelleri...
10. iPhone 15
Satış adedi: 17 milyon
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9. Galaxy A14 5G
Satış adedi: 19 milyon
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8. Galaxy A54 5G
Satış adedi: 20 milyon
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7. iPhone 15 Pro
Satış adedi: 21 milyon
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