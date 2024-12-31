2024’e damga vuran en iyi 10 uzay fotoğrafı: Güneş fırtınası, Ay ve meteor yağmuru!
2024 yılı uzayda da dopdolu geçti. Güneş, Ay ve Dünya’nın bu yıl çekilmiş en iyi 10 fotoğrafı paylaşılırken, meteor yağmurları da unutulmadı!
Uzayda 2024 oldukça hareketliydi. NASA ve diğer uzay ajansları evrenin bazı sırlarını bu yıl açığa çıkarırken, henüz geçtiğimiz günlerde bir uzay aracı Güneş’e en yakın temasını gerçekleştirerek tarihe geçti.
Bununla birlikte güneş fırtınaları, kayan yıldızlar, meteor yağmurları ve birçok olay fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi. Bunlar kimi zaman normal insanlar tarafından kimi zaman da teleskoplar aracılığıyla çekildi.
AY’IN YÜZEYİNE ULAŞILDI
İnsanlık yıllardır Ay’ı ve sırlarını anlamaya çalışırken, 2024’te tarihe geçen bir olay yaşandı. 19 Ocak'ta Japonya'nın Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Akıllı Ay İniş Aracı (SLIM) adlı uzay aracı ile Ay yüzeyine ulaştı. Bu görev, Japonya'nın ilk başarılı Ay inişi olmasının yanı sıra tarihteki en hassas Ay inişi olarak kayıtlara geçti. "Ay Keskin Nişancısı" lakaplı araç, hedef noktasına yaklaşık 10 metre (33 fit) mesafede iniş yaptı.