2024’e damga vurdular. İşte Steam’de yılın en çok satan oyunları!
2024 yılının sonuna yaklaşırken Steam’in en çok satan oyunları da belli oldu. İşte geride bıraktığımız uzunca zamanda en çok satılan oyunların listesi! Her biri, birbirinden iddialı.
Oyun dünyası 2024’te dopdolu geçti. Gerek Epic Games gerekse Steam, bir yıl boyunca yeni oyunlarla listelerini güncelledi, çeşitli kampanyalar yaparak oyunculara indirim fırsatları sundu.
Nihayet yıl sonu geldi ve 2024’te Steam’de en çok satılan oyunlar açıklandı. Yıl içinde düzenli olarak haftalık satış tablosunu yayınlayan Steam, bu kez de yıl içinde kullanıcıların en çok hangi oyunları satın aldığını duyurdu.
Oyunların gelirleri ve satış rakamları Steam tarafından açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi oyunlar; Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu yılın Platin sıralamasında ise Baldur's Gate 3, Black Myth Wukong, Apex Legends, Dota 2, Call of Duty Black Ops 6, Destiny 2, Elden Ring, Palworld, Warhammer 40K: Space Marine 2, Counter Strike 2, Helldivers 2 ve PUBG yer alıyor.