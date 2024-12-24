2024’e damga vurdular. İşte Steam’de yılın en çok satan oyunları!

Oyunların gelirleri ve satış rakamları Steam tarafından açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi oyunlar; Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu yılın Platin sıralamasında ise Baldur's Gate 3, Black Myth Wukong, Apex Legends, Dota 2, Call of Duty Black Ops 6, Destiny 2, Elden Ring, Palworld, Warhammer 40K: Space Marine 2, Counter Strike 2, Helldivers 2 ve PUBG yer alıyor.