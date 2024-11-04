2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeniden Değerlendirme Oranı nedir, kaç oldu?

Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan IMEI kayıt ücreti, her yıl düzenli olarak vergi artışı alıyor. Son dört yıl içerisinde katlanarak artan rakamlar, tüketicileri yurt içi telefon almaya muhtaç kılıyor. 2024 IMEI kayıt ücretinin 31 bin TL olarak açıklanması epey tepki toplarken, 2025 IMEI kayıt ücreti de şimdiden belli oldu ve tepkiler gecikmedi.