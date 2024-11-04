2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeniden Değerlendirme Oranı nedir, kaç oldu?
2025 IMEI kayıt ücreti netlik kazandı. Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan IMEI kayıt ücreti, Yeniden Değerlendirme oranı kapsamında artık tamamen kesinleşti. Peki 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeniden Değerlendirme oranı nedir, kaç oldu?
Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan IMEI kayıt ücreti, her yıl düzenli olarak vergi artışı alıyor. Son dört yıl içerisinde katlanarak artan rakamlar, tüketicileri yurt içi telefon almaya muhtaç kılıyor. 2024 IMEI kayıt ücretinin 31 bin TL olarak açıklanması epey tepki toplarken, 2025 IMEI kayıt ücreti de şimdiden belli oldu ve tepkiler gecikmedi.
Peki 2025 IMEI kaydı ne kadar, yeni IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kaydı için Yeniden Değerlendirme oranı nedir, kaç oldu?
YENI IMEI KAYIT ÜCRETİ BELLİ OLDU (2025)
GEÇMİŞ YILLARDA IMEI KAYIT ÜCRETİ
-2015: 131.50₺
-2018: 500₺
-2019: 1.500₺
-2020: 1.838,70₺
-2021: 2.006,20₺
-2022: 2.732,40₺
-2023: 6.091,30₺
-2024: 31.692₺