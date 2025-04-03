28 gün kaldı: Whatsapp kullananlar için kötü haber geldi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...
Dünyada en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan Whatsapp binlerce kullanıcısı etkileyecek kararı duyurdu.
Meta'nın açıklamasına göre, bu değişikliğin nedenleri arasında performans problemleri, güvenlik riskleri ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörler yer alıyor.
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WhatsApp, 1 Mayıs 2025'ten itibaren sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor.
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