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  4. 28 gün kaldı: Whatsapp kullananlar için kötü haber geldi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

28 gün kaldı: Whatsapp kullananlar için kötü haber geldi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Dünyada en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan Whatsapp binlerce kullanıcısı etkileyecek kararı duyurdu.

28 gün kaldı: Whatsapp kullananlar için kötü haber geldi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor... - Sayfa 1

WhatsApp,eski model telefonlara sunduğu desteği kesme kararı aldı.

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28 gün kaldı: Whatsapp kullananlar için kötü haber geldi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor... - Sayfa 2

Meta'nın açıklamasına göre, bu değişikliğin nedenleri arasında performans problemleri, güvenlik riskleri ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörler yer alıyor.

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28 gün kaldı: Whatsapp kullananlar için kötü haber geldi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor... - Sayfa 3

WhatsApp, 1 Mayıs 2025'ten itibaren sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor.

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28 gün kaldı: Whatsapp kullananlar için kötü haber geldi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor... - Sayfa 4

Kullanıcılar, bu tarihten sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Güncelleme, özellikle eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.

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