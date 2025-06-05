3 iPhone modeli için yolun sonu! Apple neşteri vurdu; milyonlarca kişi etkilenecek
9 Haziran tarihinde WWDC 25 etkinliğini düzenlemeye hazırlanan Apple, bu etkinlikte yeni işletim sistemlerini tanıtacak. iPhone için tarihi yenilikler içermesi beklenen iOS 26 (iOS 19) güncellemesi de sahne alacak. Ancak iOS 26 ile birlikte bazı iPhone modellerine destek sona erecek.
Akıllı telefon pazarında en uzun güncelleme ve yedek parça desteği sunan markalardan Apple, her yıl birçok eski modelini rafa kaldırıyor.
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2025’te de birçok cihazını eski ürünler listesine ekleyen firma, şimdi bu listeye üç eski iPhone modelini daha eklemeye hazırlanıyor.
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